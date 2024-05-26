Отключения света возвращаются: опубликован график на 27 мая

В Украину снова возвращается отключение света. Оно будет использовано для всех областей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". 27 мая графики почасовых отключений будут действовать как для бытовых, так и для промышленных потребителей с 06:00 до 24:00.

Кроме того, во всех регионах Украины будут действовать лимиты потребления. При превышении лимитов будут использоваться графики отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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