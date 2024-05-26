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Отключения света возвращаются: опубликован график на 27 мая

Анна Павлова
War
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Какой будет график отключений света в Украине

В Украину снова возвращается отключение света. Оно будет использовано для всех областей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". 27 мая графики почасовых отключений будут действовать как для бытовых, так и для промышленных потребителей с 06:00 до 24:00.

Кроме того, во всех регионах Украины будут действовать лимиты потребления. При превышении лимитов будут использоваться графики отключений.

Отключения света возвращаются: опубликован график на 27 мая

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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