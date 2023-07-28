Открыли огонь на поражение: Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

Бойцы Сил обороны пресекли очередную попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов. Уже в который раз врагу не дали пересечь границу в Сумской области.

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Случай произошел в четверг, 27 июля. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захождения ДРГ на Сумщине", – коротко указал он.

По его словам, по таким вражеским группам украинские защитники (подразделения ВСУ, пограничники и нацгвардейцы) сразу открывают огонь. В дальнейшем оккупанты ни с чем уходят за пределы границы.

Демченко добавил, что основная задача российских диверсантов – прежде всего выявить расположение Сил обороны Украины. А также проводить различные мероприятия, в частности минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.

По данным Сумской ОВА, в течение 27 июля войска РФ совершили 19 минометных и артиллерийских обстрелов региона, было зафиксировано 87 взрывов.

Под поражение попали 15 населенных пунктов в девяти территориальных громадах, преимущественно на границе. Враг уничтожил ферму, где погибло более полусотни животных. Были повреждены жилые дома, ЛЭП, один человек получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины эффектно ликвидировали российскую ДРГ на моторной лодке. По захватчикам, пытавшимся незаметно подобраться к позициям защитников, был нанесен тройной удар.

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