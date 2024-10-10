"Открыт сезон охоты на предателей": после серии подрывов в оккупации ФСБшники готовятся к "крайним мерам"

На временно оккупированной части Запорожской области первая неделя октября оказалась очень горячей. В трех городах, находящихся под контролем российских захватчиков, были взорваны автомобили с предателями Украины и военнослужащими страны-агрессора. Успешная работа сил сопротивления (судя по всему, в координации с ГУР МО) вызвала панику среди потенциальных претендентов для отправки на тот свет.

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Что сейчас происходит в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Минные ловушки

Взрывной и в прямом, и в переносном смысле октябрь начался со Дня защитников и защитниц Украины в оккупированном Мелитополе. В этом городе, который буквально кишит российскими оккупантами, 1 октября прогремел взрыв.

Вблизи завода автотракторных запчастей взлетел в воздух автомобиль ВАЗ, в котором находились трое российских военнослужащих. Об этой успешной ликвидации сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку", – уточнили в украинской разведке.

2 октября уже в оккупированном Бердянске был взорван автомобиль предателя Виталия Ломейко, причастного к репрессиям против украинцев в оккупации и военным преступлениям российских захватчиков. Это по иронии судьбы случилось на улице Украинских Партизан (до декоммунизации – Красных Партизан) недалеко от порта.

Ломейко был единственным судьей в Запорожской области, который после оккупации перешел на сторону агрессора и продолжил "карьеру" уже в российской судебной системе.

По первоначальной информации, предатель погиб, но потом Z-паблики стали распространять нарезки интервью с "мертвецом". На видео опухший "судья" открыто подтвердил свое предательство, причиной которого в первую очередь якобы стало его "несогласие с политикой Украины". На фоне стены с ковром советских времен перепуганный Ломейко заявил, что будет и дальше "работать".

А уже на следующий день, 3 октября, стало известно о взрыве и в оккупированном Энергодаре. На этот раз мишенью Сил сопротивления стал начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции, член путинской "Единой России" Андрей Короткий. Под его машину, по предварительным данным, было заложено самодельное взрывное устройство.

Предатель еще возглавлял в Энергодаре местный "совет депутатов" и был одним из тех, на кого делала ставку российская власть.

По данным Главного управления разведки МОУ, Короткий также причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации.

"После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией", – рассказали в военной разведке.

Смерть коллаборанта вынуждена была подтвердить и оккупационная "власть".

"План зачисток" и "светопреставление"

После третьего подряд ЧП на захваченной россиянами части Запорожской области началось "светопреставление". Так описали ситуацию жители оккупированной территории в разговоре с OBOZ.UA.

"У нас в Мелитополе такое началось! Местные полицаи как с цепи сорвались: снова стали проводить облавы на улицах, у прохожих проверяют документы, содержимое телефонов. По малейшему подозрению обыскивают, отвозят в "участок". Усердно ищут "диверсантов" и "террористов", – рассказал нам житель оккупированного города.

По его словам, то же самое происходит и в Энергодаре, но с некоторыми "дополнениями": "Я разговаривал с родственником там. Он говорит, что набежали ФСБшники и почему-то стали допрашивать сотрудников ЗАЭС. То ли у них есть какое-то подозрение в отношении их, то ли это просто показательная отработка".

В любом случае три подрыва за три дня в одном регионе – это для оккупантов мега-ЧП и серьезный провал спецслужб.

"Откомандированных сюда, в Запорожскую область, ФСБшников, по словам моих источников, сейчас действительно лихорадит. Они прозевали "теракты", а за это их руководство по голове не погладит. Учитывая, что тут они "сели на потоки" и занялись "бизнесом", зарабатывая серьезные деньги, такой прокол для них очень болезненный и может перечеркнуть все планы. К тому же обязательно будут нужны козлы отпущения, на которых можно все свалить – и они это прекрасно понимают. Ну а наши, конечно, красавцы, что тут сказать", – поделился в разговоре с OBOZ.UA офицер ВСУ родом из Запорожской области.

О том, что ФСБшники готовятся к "крайним мерам", вовсю обсуждают в закрытых местных чатах. По словам жителей оккупированной территории (возможно, поддерживающих связь с нашей разведкой), уже утвержден некий "план зачисток", которые якобы будут проведены в этом месяце. Потому украинцам рекомендуют быть очень осторожными и без крайней необходимости не появляться в людных местах, не носить с собой гаджеты, с которых заходили на украинские патриотические каналы и паблики.

"Судя по всему, предстоит новый сезон "ловли врагов". А отсутствие доказательств оккупантам никогда не мешало устроить показательный процесс", – говорит житель Мелитополя.

Тем временем российские инсайдеры утверждают, что после подрывов ФСБ усилила охрану "всего руководства Запорожской и Херсонской областей". Имея в виду, конечно же, оккупационную "власть".

"Источники говорят, что произошедшее "вызвало панику в руководстве Запорожской и Херсонской обладминистраций, чиновники считают, что подобные диверсии и теракты будут совершаться очень часто и целью может стать любой представитель руководства региона".

"На этом фоне решено усилить их охрану и сократить количество публичных мероприятий с участием местного руководства", – пишут российские каналы.

Судя по всему, предупреждение ГУР МОУ, что "прислуживание палачам украинского народа опасно для жизни и здоровья, а также что все предатели и оккупанты ответят за свои преступления", было воспринято на захваченной территории серьезно.