Откуда Россия берет оружие: аналитик назвал четыре источника

Уже более трех лет страна-террорист Россия совершает регулярные массированные атаки по Украине с применением БПЛА и ракет разных типов. Для поддержания высокого темпа террора мирного населения россияне вынуждены полагаться сразу на несколько источников поставок оружия.

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Большая часть оружия путинской армии – это собственное внутреннее производство России. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Эксперт заявил, что у страны-агрессора РФ существует четыре источника поступления оружия, первый из которых – собственное производство. Кларк объяснил, что с началом войны против Украины россияне фактически перешли на военную экономику, поэтому теперь тратят около 40% всех государственных средств на оборону.

Второе место по обеспечению путинских террористов оружием занимает Иран. Благодаря тесному сотрудничеству Москву и Тегерана у оккупантов много иранских беспилотников, в частности дронов-камикадзе Shahed-136, которые в последнее время стали основой для массированных атак по Украине.

Также Кларк пояснил, что Северная Корея является еще одним источником поставок вооружения для России. Диктаторский режим КНДР поставляет россиянам артиллерийские снаряды, баллистические ракеты и БПЛА.

"У них есть снаряды, я имею в виду, у них были буквально миллионы снарядов, 152-миллиметровые снаряды из Северной Кореи, а также беспилотники и баллистические ракеты", – сказал эксперт.

Еще одним источником обеспечения российской оккупационной армии является Китай. Кларк объяснил: несмотря на регулярные заявления Пекина о том, что китайцы якобы занимают нейтральную позицию, на самом деле РФ получает оружие и другие средства для продолжения войны.

Напомним, Северная Корея продолжает передавать России артиллерийские боеприпасы для поддержки войны против Украины. Поставки составляют более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече с российским министром иностранных дел северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о "безусловной поддержке" РФ в войне против Украины. Он верит, что шаги обеих стран внесут значительный вклад в "обеспечение мира и безопасности во всем мире".

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