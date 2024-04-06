Через месяц, 4 мая 2024 года, вступает в силу закон, убирающий такие понятия, как "непригодный к военной службе в мирное время или ограниченно пригодный в военное время".

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Таких понять взагалі не буде! А буде тільки два: або "придатний до військової служби", або "непридатний".

Усі громадяни України, які були визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців — до 4 лютого 2025 року підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Вилучення поняття "обмежено придатний" із законодавства має також наслідком і скасування такої підстави для звільнення з військової служби, для тих категорій, які мали на це право.

Ця норма діяла для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, а також це було підставою для припинення контракту і звільнення з військової служби. Отже тепер залишається лише норма про непридатність.

Також змінено граничний вік перебування на обліку призовників — з 27 до 25 років. Ця норма була ухвалена парламентом ще влітку 2023 року, але тільки зараз Президент України підписав цей закон і він 4 квітня набув чинності.

Що це означає? Чоловіки 25-26 років, які перебували на військовому обліку, до ухвалення Закону 3127, як призовники, від 4 квітня – стають військовозобов’язаними і можуть бути мобілізовані, якщо вони є придатними за станом здоров’я і не мають підстав для відстрочки.

Ще потрібно сказати, що є багато змін і в обліку військовозабов’язаних, призовників та резервістів.

Є державний реєстр, він називається "Оберіг" і працює автоматично. А тепер він ще буде електронною інформаційно-комунікаційною системою для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, створеною для забезпечення військового обліку громадян України.

Усі дані будуть передані Міністерству оборони про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств. Персональні дані в реєстр будуть вноситись без згоди громадянина, окрім даних про його членів сім’ї.

Запроваджується електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. У ньому будуть відображатися відомості, які є у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

Крім того, в реєстрі "Оберіг" буде інформація про результати медичного огляду і про участь громадянина в бойових діях. Запроваджується цифровізація процесу надання статусу учасника бойових дій (УБД), статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України.

Це має спростити процес отримання статусу УБД для військових, які мають на це право.

Громадянину не потрібно буде збирати та подавати купу документів до ТЦК та СП для отримання статусу УБД, а родинам, які вже звернулися щодо оформлення статусу сім’ї загиблого, можна буде скористатися тими даними, які вже є у цьому реєстрі. Це дуже важливо!