Отменят ли статус 'ограниченно пригодные' в Украине и что их ждет: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Недавно в парламенте был принять закон, который фактически отменяет статус ограниченно годных военнообязанных, призывников и резервистов.

Таким образом эти люди обязаны будут пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это нужно будет сделать в течение девяти месяцев. Об этом говорится в законопроекте № 10313.

Во время работы над законопроектом Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки принял решение исключить из законодательства понятие "ограниченно пригодные". До этого в Украине было увеличено количество ограниченно годных к военной службе за счет того, что приказ Министерства обороны № 490 уменьшил количество болезней, которые означают непригодность к службе.

Следовательно, теперь не существует никаких законов, которые бы предусматривали, что ограниченно годных граждан нельзя призвать во время военного положения.

В отличие от годных по состоянию здоровья, ограниченно годным после военно-врачебной комиссии выносится решение с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста и места работы.

В то же время ограниченно годные военнообязанные граждане не пригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте и спецподразделениях за исключением подразделений обеспечения. При этом украинцы, которых признали ограниченно годными, могут служить в частях обеспечения, ТЦК, учреждениях и учебных заведениях.

В законопроекте №10313 говорится, что документ вступает в силу спустя месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Также в заключительных положениях идет речь о том, что граждане, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, в течение 9 месяцев подлежат повторной военно-врачебной комиссии с целью определения годности к военной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главы комитета по нацбезопасности Егор Чернев рассказал, что процесс рассмотрения правок в законопроект по мобилизации могут завершить в скором времени, ко второму чтению законопроекта.

Напомним, в Черновицкой области конфликт между двумя местными жителями и сотрудниками ТЦК закончился потасовкой. В настоящее время двое нападавших взяты под стражу. Однако их родственники говорят, что представители военкомата незадолго до этого избили одного из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!