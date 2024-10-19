Отопительного сезона не будет, обстрелы усиливаются: жителей Покровска призвали эвакуироваться

В городе Покровск Донецкой области ухудшается ситуация в сфере безопасности, местные власти призывают людей эвакуироваться в более безопасные города. "Зубы дракона" устанавливают прямо в спальных районах, а начинать отопительный сезон даже не планируют.

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Город к нему готов, но враг не позволяет его начать. Об этом сказал Сергей Добряк, начальник Покровской городской военной администрации в интервью изданию "Орбита" в пятницу, 18 октября.

В Покровске остается 12 тысяч жителей, в том числе 68 детей, которых на днях планируют вывезти. Город находится под постоянными вражескими обстрелами артиллерией, ракетами и FPV-дронами.

Поэтому коммунальные службы не могут доезжать во все районы. Полностью без электричества сейчас 40% Покровска и 10 сел вокруг города.

"Бетонные пирамидки в спальном районе – это, к сожалению, настоящее Покровская. Враг постепенно уничтожает город – как в свое время Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет", – говорится в сообщении Покровской МВА.

Добряк призвал жителей уезжать, если "зубы дракона" устанавливают в их районе. Кроме того, уже окончательно принято решение, что отопительного сезона не будет.

"Враг не дает нам возможности сделать отопительный сезон. Его не будет. Призываю перезимовать в более безопасных местах", – сказал он.

В некоторых районах города будут работать "Пункты несокрушимости" для обогрева людей, но ситуация изменится, если фронт будет приближаться и обстрелы будут усиливаться.

"Не медлите, собирайтесь и уезжайте, будет опасно", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Добряк рассказывал, что в Покровске уже разрушено 80% критической инфраструктуры. Используя КАБы и артиллерию враг бредет по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры.

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