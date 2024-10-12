Тепла может не быть: в Покровской общине отопительный сезон под угрозой

Российские войска каждый день обстреливают Покровскую общину Донецкой области. Используя КАБы и артиллерию враг бьет по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. Из-за таких постоянных обстрелов захватчиков отопительный сезон в общине оказался под угрозой.

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Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, из-за отсутствия газа, воды и электроэнергии отопительного сезона "скорее всего не будет".

Добряк отметил, что в Покровске уже разрушены 80% критической инфраструктуры.

В городе отсутствует центральное водоснабжение. Однако питьевая вода пока что есть – ее территорией общины развозят работники КП "Покровскводоканал". Глава МВА подчеркнул, что пункты раздачи питьевой воды, "будут работать до тех пор, пока будет разрешать ситуация с безопасностью".

Также тяжелая ситуация с электроснабжением. Оно отсутствует в некоторых районах Покровска, нет света в Родинском и селах общины.

"Но, к сожалению, из-за большого объема повреждений и постоянных обстрелов восстановить его пока технически невозможно", – сказал Сергей Добряк.

При всей критической ситуации в Покровске по состоянию на 11 октября остается чуть более 12 000 местных жителей, в том числе 70 детей.

По словам Добряк, все семьи, в которых есть несовершеннолетние, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.

Однако подмечено определенное замедление в эвакуации. Так, раньше в день выезжало по 1000 человек, сейчас – до 300 человек.

Руководитель Покровской городской военной администрации еще раз призвал жителей общины не откладывать принятие решения об эвакуации.

"Я понимаю, что некоторые приняли решение останется, но надо понимать, что невозможно жить в бесчеловечных условиях: без отопления, света, воды. Зимой это невозможно. Враг приближается, бьет артиллерией по жилым домам. Это очень опасно. И может быть. наступить такой момент, что будет просто некому разбирать завалы", – подчеркнул Сергей Добряк.

Напомним, Покровское направление остается одним из самых горячих на линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая активность врага. 11 октября здесь произошли десятки боевых столкновений разной интенсивности.

На Покровском направлении русские войска снова стали использовать бронетехнику. Раньше они в основном совершали так называемые "мясные штурмы" с участием пехоты.

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