'Горячее' всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе доложили о ситуации на передовой

С начала суток по состоянию на 16:00 пятницы, 11 октября, на фронте в Украине произошло 78 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как сообщается, Силы обороны Украины останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы Кремля.

Российские удары

За сутки от атак россиян пострадал ряд населенных пунктов Сумщины. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Улановому, Кучеровке, Марчихиной Буде, Голубовке, Студенко; под ударами авиации оказались Юрьево, Ровно, Реки, Яструбино, Рыбцы, Кисла Дубина, Степное, Ободья.

Также известно, что враг нанес восемь авиационных ударов по территории Курской области, применив десять КАБов.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. В общей сложности зафиксировано восемь боев.

На Лиманском направлении враг увеличил количество атак до восьми. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боя продолжаются.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудару КАБом в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать две атаки кафиров возле Калиновки и Временного Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек четыре вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в Торецком районе. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Краматорск.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность врага. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. На 16:00 идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбиты 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного отражены четырнадцать штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Екатериновки.

На Времевском направлении противник при поддержке авиации десять раз атаковал неподалеку от Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровно и Ольговского, пока еще продолжается семь боев.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий кафиров не фиксируется. Армия РФ наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям войск и населенным пунктам Украины.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены два штурма врага. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.