Нет ни одного уцелевшего здания: стало известно, сколько людей осталось в Торецке, куда зашли оккупанты

В Торецке на Донетчине, за который идут ожесточенные бои, все еще остаются гражданские. По состоянию на 8 октября их было около 1200.

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Большая часть этих людей "уже не имеет желания уезжать". Об этом заявил начальник городской военной администрации Василий Чинчик в эфире "Радио Свобода".

Он сказал, что сейчас эвакуируется небольшое количество граждан. "Мы со своей стороны, работники Национальной полиции, военной администрации и ГСЧС, в случае поступления соответствующих заявлений, прилагаем все усилия, чтобы вывезти население", – сказал чиновник.

Он заявил, что на территории громады нет ни одного уцелевшего здания. В условиях интенсивных обстрелов жители вынуждены прятаться в оставшихся укрытиях.

"Отсутствует централизованное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение", – добавил Чинчик.

Напомним: 7 октября спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войск зашли на восточную окраину Торецка. Ситуация постоянно меняется, она нестабильная, "бои идут буквально за каждый подъезд", сказала Бобовникова.

По состоянию на январь 2022 года в Торецке проживало около 30 914 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В целом обстановка на линии фронта в Украине остается сложной: за прошедшие сутки (8 октября) было 172 боевых столкновения. На Торецком направлении произошло 12 из них. Также по городу враг наносил авиаудары, заявлял Генеральный штаб ВСУ.

– Экс-заместитель начальника ГШ ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее отмечал, что российская армия существенно активизировалась на востоке и целый ряд населенных пунктов оказался в очень опасной ситуации.

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