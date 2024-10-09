За сутки произошло 172 боевых столкновения, поражен командный пункт врага и средство ПВО – Генштаб

Ситуация на линии фронта в Украине остается сложной: за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения. Особенно яростно враг атаковал на Кураховском направлении, незначительно отстает от него по количеству российских штурмов Покровское направление.

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Тем временем украинские воины наносят врагу потери в живой силе, технике и вооружениях, в том числе ракетные войска и артиллерияударили по пяти местам сосредоточения оккупантов, уничтожили командный пункт захватчиков и российское средство ПВО. О ситуации на передовой по состоянию на 8 часов утра 9 октября рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери. Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения", – отмечено в сводке.

Накануне враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, 82 авиаудара, сбросив 137 КАБ, а также совершил 3460 обстрелов (70 из них из РСЗО) и атаковал 1190 дронами-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбиное, Павловка, Турья, Хотинь, Кондратовка, Новоивановка, Горки, Волфино, Ободы, Речки, Питомник, Харьков, Малые Проходы, Боровская Андреевка, Петропавловка, Черкасская Лозовая, Берестовое, Вишневое, Первомайское, Богуславка, Загрызово, Торское, Ямполевка, Лиман, Дроновка, Северск, Юрковка, Часов Яр, Константиновка, Дружковское, Дружба, Катериновка, Торецк, Александрополь, Новодаровка, Богоявленка, Великая Новоселка, Лобковое, Новополь, Малая Токмачка, Львово.

Тем временем ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, одно средство противовоздушной обороны и один командный пункт российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг пытался четыре раза штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами город Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Лисовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Катериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриног, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

На Времьевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

В Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Работино и Новоданиловки.

Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей собственные села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиударов одиннадцатью КАБ по собственной территории.

Напомним, всего накануне потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и 12 единиц спецтехники оккупантов.