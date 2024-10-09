Минус 1150 оккупантов и 19 артсистем: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

Украинские защитники за прошедшие сутки обезвредили на фронте 1150 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигла 664 120 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что арсенал российской армии также снизился на десятки единиц техники и оружия.

В частности, Силы обороны уничтожили и повредили 4 танков, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 55 единиц автомобильной техники и 12 – специальной и т.п. Кроме того, украинские защитники приземлили 31 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, по сообщению британской разведки, среднесуточные потери российских оккупационных войск в войне против Украины достигли нового месячного максимума в сентябре 2024 года. Такие данные озвучил Генштаб Украины. Среднесуточные потери РФ на фронте составляли 1271 человека в день (ранеными и убитыми). Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 – в среднем 1262 человека в день.

Рост потерь связывают с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях, а также с увеличением боевых действий вдоль линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что работники Службы безопасности с начала полномасштабной войны с РФ поразили 1226 российских танков. Фактически речь идет о каждом восьмом танке из списка потерь страны-агрессора.

– В ГПСУ показали отражение одной из самых массовых вражеских атак на Харьковщине. Украинские бойцы на Купянском направлении уничтожили 50 единиц бронетехники одновременно вместе с личным составом врага.

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