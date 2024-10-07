Потери России в войне против Украины побили очередной месячный рекорд – разведка Британии

Среднесуточные потери российских оккупационных войск в войне против Украины достигли нового месячного максимума. Такая статистика приводится за сентябрь 2024 года.

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Об этом в понедельник, 7 октября, сообщается в своде разведки минобороны Великобритании. Такие данные были озвучены Генштабом Украины. Среднесуточные потери РФ на фронте составляли 1271 человека в день (ранеными и убитыми).

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года. Тогда оккупанты теряли в среднем 1262 человека в день.

В разведке Британии отметили, что рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях, а также увеличением боевых действий вдоль линии фронта.

"Российские войска, вероятнее всего, продолжат попытки растянуть украинские силы, используя большую силу для подавления оборонных позиций и достижения тактических успехов", – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, среднесуточные потери РФ к концу 2024 года будут по-прежнему 1000 человек в день, несмотря на приближение зимы.

В разведке Британии подчеркнули, что зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневровую войну, которая требует лучших условий.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки Силы обороны Украины на фронте обезвредили около 1160 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожены 282 единицы ее военной техники и вооружения. Всего ориентировочные потери РФ в живой силе составили 661630 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух недель боев (с 23 сентября по 6 октября) ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов российских войск. Кроме того, украинские воины отменяли несколько вражеских складов БК и горюче-смазочных материалов.

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