Минус 1160 оккупантов: в Генштабе назвали, сколько техники РФ уничтожили за сутки воины ВСУ
Силы обороны Украины за сутки боев на фронте обезвредили около 1160 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожили 282 единицы ее военной техники и вооружения.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 7 октября, потери живой силы ВС РФ, понесенные ими на нашей земле от начала полномасштабного вторжения, достигают 661 630 захватчиков убитыми и ранеными.
Накануне защитники сбили две российские крылатые ракеты (всего 2615) и 65 беспилотников оперативно-тактического уровня (16 643).
В металлолом воины превратили 64 вражеских артиллерийских системы (всех 19 156), 31 боевую бронированную машину (17 710), 14 танков (8933), семь РСЗО (1223) и два средства ПВО (972).
Больше всего бойцы сожгли автомобильной техники и автоцистерн оккупантов – 96 единиц (в общем 26 102), а также одну – спецтехники (3364).
Кроме этого, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух недель боев (с 23 сентября по 6 октября) ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов российских войск. Кроме того, украинские воины отминусовали несколько вражеских складов БК и горюче-смазочных материалов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!