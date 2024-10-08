50 единиц бронетехники одновременно: пограничники показали отражение одной из самых массовых вражеских атак в Харьковской области. Видео

Украинские военные продолжают отбивать многочисленные атаки оккупантов и брать их в плен. В этот раз было уничтожено 50 единиц бронетехники одновременно вместе с личным составом врага.

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Об этом сообщает ГПСУ. Пограничники показали как отбили одну из самых массовых вражеских атак в Харьковской области. Отмечается, что бронированная техника противника шла на Купянское направление.

"50 единиц бронированной техники противника шло на Купянское направление. Но бойцы бригады "Помста" были подготовлены. Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а выживших взяли в плен", – говорится в сообщении ГПСУ.

Военные добавляют, что среди пленных есть оказавшийся родом из Сибири, с Иркутской области. Он не сопротивлялся в отличие от командира, пытавшегося бросить гранату в сторону украинских военных.

Во время допроса он также сообщил, что до места назначения доехали всего 14 оккупантов из 24. Впрочем, по словам пограничников, выжил только пленный, которого допрашивают на видео.

В разведке Британии уже отметили, что рост уровня потерь оккупантов почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях, а также с увеличением боевых действий вдоль линии фронта.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки Силы обороны Украины на фронте обезвредили около 1160 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожены 282 единицы ее военной техники и вооружения. Всего ориентировочные потери РФ в живой силе составили 661 630 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух недель боев (с 23 сентября по 6 октября) ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов российских войск. Кроме того, украинские воины отменяли несколько вражеских складов БК и горюче-смазочных материалов.

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