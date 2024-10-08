Каждый восьмой танк – СБУшный: Дехтяренко рассказал о достижениях воинов спецслужбы на фронте

Сотрудники Службы безопасности Украины с начала полномасштабной войны с РФ поразили 1226 российских танков. Фактически речь идет о каждом восьмом танке из списка потерь страны-агрессора.

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Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телемарафона. В частности, он отметил, что количество потерь, причиненных армии России украинской спецслужбой, постоянно растет.

"В общей сложности с начала войны сотрудники СБУ поразили уже 1226 российских танков. И это цифра к началу этой недели, она постоянно растет. А это значит, что фактически каждый восьмой танк, который Украина уничтожила в войне с РФ, был уничтожен непосредственно Службой безопасности Украины", – рассказал спикер.

Он добавил: СБУ обезвредила тысячи единиц других вооружений кафиров – артиллерийские системы, средства ПВО, РЭБ и другое.

Комментируя сбивание вертолета ВС РФ над Курской областью с помощью FPV-дрона, Дехтяренко сказал, что уже зафиксировано два подобных случая.

"Что касается вертолета в Курской области, то это действительно уникальный и очень редкий случай, когда FPV-дронам удалось поразить вертолет в полете. И на счету спецназовцев СБУ уже два таких убытка на лету, причем оба они произошли на Курщине", – сообщил представитель спецслужбы.

Также Дехтяренко рассказал, что с помощью морских дронов Sea Baby СБУ поразило 11 военных российских кораблей России.

"Sea Baby может выполнять дистанционное минирование, поражение военных объектов с моря с помощью системы РСЗО и другие действия, о которых мы пока не можем говорить. Такого раньше не предпринимали", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в войне против Украины 223 единицы вооружения и военной техники, а также 1340 человек живой силы.

По данным военной разведки Великобритании, среднесуточные потери агрессора в прошлом месяце достигли нового максимума. В сентябре 2024 года армия России ежедневно теряла 1271 человека ранеными и погибшими.