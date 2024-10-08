ВСУ обезвредили 1340 оккупантов и 30 вражеских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 223 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев на фронте ликвидировали и ранили еще 1340 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже примерно 662 970 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 8 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили три российских крылатых ракеты (всего 2618) и 43 БПЛА оперативно-тактического уровня (16 686).

Из бронетехники воины сожгли 30 ББМ (всех 17 740), семь танков (8940) оккупантов. Также обезвредили 47 вражеских артиллерийских систем (в общем 19 203), одно средство ПВО (973), 83 единицы автомобильной техники и автоцистерн (26 185), девять – спецтехники (3373).

С момента полномасштабного вторжения войск РФ Силы обороны уничтожили 1223 их РСЗО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери российских оккупационных войск в войне против Украины достигли нового месячного максимума. То есть в сентябре 2024-го армия РФ ежедневно теряла 1271 солдата (ранеными и убитыми).

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