Враг стремится захватить Купянск, Торецк, Часов Яр, Покровск и посягает на большие города Украины. Интервью с генералом Романенко

Российская оккупационная армия существенно активизировалась на востоке Украины. Целый ряд населенных пунктов оказался в очень опасной ситуации. Это Купянск, Торецк, Часов Яр, Покровск, Курахово, Соледар. Уже сегодня в крайне опасном положении оказался и Угледар. Враг поставил перед собой задачу в ближайшей перспективе продвинуться как можно дальше по территории нашей страны и захватить наиболее значимые города. Оккупант также не отказался от цели взять Харьков, Сумы и Запорожье. Несмотря на операцию ВСУ на Курщине, риски для северных регионов Украины все еще остаются.

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Откуда у противника такой колоссальный ресурс? Прежде всего, за счет успешного привлечения в ряды оккупационной армии новых контрактников. Какие меры необходимо предпринять в Украине, чтобы стабилизировать ситуацию? Усилить обеспечение украинского войска вооружением и техникой, а также ускорить мобилизацию, чтобы решить проблему недоукомплектованности наших подразделений.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию на востоке нашей страны? Допускаете ли вы, что в преддверии ухудшения погоды враг пытается добиться как можно больших результатов и интенсифицировать свои действия?

– Это связано не столько с погодой, сколько с оценкой ситуации со стороны противника – с тем, что, возможно, в ближайшее время придется перейти к переговорному процессу. И для того, чтобы иметь сильную позицию, подкрепляющую ведение этих переговоров, необходимо занять как можно больше территорий и с военной точки зрения продвинуться на наиболее перспективных, по их мнению, направлениях. Захватить значимые населенные пункты, центры логистики, железнодорожные, транспортные узлы и так далее. К таким населенным пунктам, в частности, относится Купянск, Торецк, Часов Яр, Покровск, Курахово, Соледар.

Противник планирует продвинуться настолько, чтобы угрожать захватом наших крупных городов, таких как Харьков, Сумы, Запорожье. Планы могут быть разные.

– Возникает вопрос: откуда у врага такой колоссальный ресурс? Недавно мы видели некоторое снижение активности, сейчас наблюдается новая волна активизации. Откуда силы?

– Они целенаправленно осуществляют оформление контрактников за большие деньги. Их армия становится все в большей степени контрактной. Деньги на это у России есть, проводится соответствующая работа. Кроме того, используется механизм срочной службы. В качестве идеологической подоплеки используют необходимость защиты своих территорий в Курской области.

Что касается ресурсов вооружения и техники, то используются старые советские запасы, восстанавливается боеготовность той же бронетехники, ее модернизируют, насколько это возможно, и завозят на фронт. С учетом того, что предприятия ВПК России еще в прошлом году были переведены на военные рельсы, им в достаточной степени удается поставлять технику и вооружения на фронт, хотя доля современных образцов уменьшается. Тем не менее, имеющиеся средства выполняют функции нанесения поражения, доставки военнослужащих и так далее.

– Вы назвали город Сумы в качестве "предполагаемой цели" оккупационной армии. Но разве Курская операция ВСУ не ликвидировала эту угрозу?

– Она ее упредила и отодвинула, но это не значит, что в России отказались от тех планов, о которых несколько месяцев назад говорил представитель Главного управления разведки генерал Скибицкий – о планах наступления на Харьковском и Сумском направлениях.

Это зависит от ресурса, который распределяется по всем направлениям на всех фронтах для РФ. Может быть, на восточном фронте у них уже нет ресурса по личному составу, вооружениям, технике и боеприпасам, чтобы быстро наступать по широкому фронту от Купянска до Угледара, но в целом имеющийся ресурс обеспечивает им медленное, но продвижение и создание угрожающей ситуации вокруг Угледара, Селидово, на Покровском и Кураховском направлениях.

– По вашим оценкам, существует ли на сегодня реальная опасность окружения или захвата Угледара?

– Там сложилась очень тяжелая ситуация. Два года Силы обороны удерживали позиции, но сейчас противнику удалось продвинуться и зайти с тыла, во фланг с востока, а также с запада. Сформировано полуокружение, или, как это называют в народе, "котел". Противник подошел к окраинам города. На сегодня там наихудшая ситуация по сравнению с предыдущими атаками на этот город.

– Мы рассчитывали на то, что за время, пока эти территории находились под нашим контролем, были созданы оборонительные рубежи, фортификации и так далее. Получается, что их недостаточно?

– Вопрос не только в фортификациях. В первую очередь, вопрос в личном составе. Закон о мобилизации не решает быстро вопросы по укомплектованию бригад, которые уже ведут боевые действия, и созданию резервных бригад. Поэтому даже при наличии соответствующих инженерных сооружений необходим подготовленный личный состав, которого у нас явно недостаточно.

– Есть ли опасность того, что в ближайшие дни или недели Украина может потерять больше территорий, чем, скажем, за последний месяц?

– Может быть, относительно территорий нельзя говорить так однозначно. Однако относительно ряда населенных пунктов, которые мы уже обсудили, ситуацию можно назвать угрожающей, критической.

– Что должно сделать высшее военно-политическое руководство нашей страны, чтобы улучшить ситуацию на фронте?

– Нужно вместе с союзниками, с учетом обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса поднять потенциал вооружений, техники и боеприпасов в обеспечении Сил обороны, а также усилить работу, связанную с мобилизационными вопросами, подготовки и укомплектования наших бригад.

Кроме того, на мой взгляд, с точки зрения нанесения поражения наступающим группировкам противника необходимо использовать ударный ресурс Главного управления разведки, сил СБУ, которые в настоящее время применяют беспилотные ударные аппараты по объектам на территории РФ. Да, очень важно и нужно это делать, но ситуация на восточном фронте достаточно тяжелая, и по крайней мере часть этого ударного ресурса надо использовать на этих направлениях.