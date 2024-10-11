ВСУ контролируют 40-50 процентов Торецка: в МВА рассказали о ситуации и объяснили, есть ли у гражданских возможность эвакуироваться

Украинские защитники продолжают контролировать до 50% города Торецк Донецкой области. Другую часть населенного пункта оккупировали российскую войска.

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В городе до сих пор остается чуть больше тысячи гражданских, они все еще могут эвакуироваться с помощью местных властей. Об этом заявил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что захватчики смогли оккупировать около половины Торецка.

"Около 40-50 процентов города находится под контролем Вооруженных сил Украины, остальная территория захвачена врагом", – отметил Чинчик.

По его словам, в Торецке до сих пор остаются около 1150 человек. Они все еще могут быть эвакуированы, пусть сделать это сейчас и сложнее, чем раньше.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они имеют возможность забрать ценные вещи и уехать в безопасные места", – подчеркнул руководитель Торецкой МВА.

По словам чиновника, эвакуацию проводят в определенные временные интервалы, когда сделать это как можно безопаснее позволяют погода и ситуация.

К началу полномасштабного вторжения население Торецка, по официальным данным, составляло около 31 тысячи человек.

Напомним, ранее спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова, комментируя ситуацию в Торецке, отметила, что картина там меняется буквально каждый час. В городе ведутся ожесточенные бои за каждый подъезд, россияне пытаются продвигаться по улице Центральной.

Кроме того, захватчики атакуют позиции украинских войск в районе Часова Яра, Нью-Йорка и Северского направления. При этом они преимущественно прибегают к тактике штурмов малыми группами, чаще всего насчитывающими от 3 до 5 человек, технику же применяют редко.