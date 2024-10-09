Ситуация меняется каждый час: в ВСУ рассказали о боях за Торецк на Донбассе

Ситуация на Донбассе остается тяжелой. В настоящее время войска оккупанта продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке.

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Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова. Она отметила, что в городе ведутся ожесточенные бои. Ситуация там меняется буквально каждый час.

"Мы сдерживаем врага на улице Центральной... В этом ситуация неизменна. Однако бои в городе очень динамичны. Где-то они заходят. Мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-нибудь подъезд, и мы так же их отодвигаем. Поэтому ситуация очень сильно отличается там буквально за часы", – рассказала Бобовникова.

Она добавила, что россияне пытаются штурмовать позиции украинских войск не только в Торецке, но и в районе Часова Яра, Нью-Йорка и Северского направления.

По словам спикера, российские войска в основном применяют тактику малых групп и редко используют технику.

"Предпочтительно они пытаются штурмовать маленькими группками по 3, 4, 5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается назад, и они снова и снова нас штурмуют", – отметила Бобовникова.

Она также добавила, что против украинских военных сражаются кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Торецке Донецкой области, за который идут ожесточенные бои, все еще остаются гражданские. По состоянию на 8 октября их было около 1200 человек.

– 7 октября спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточную окраину Торецкая. Ситуация постоянно меняется, она нестабильна, "бои идут буквально за каждый подъезд", – сказала Бобовникова.

– Экс-заместитель начальника ГШ ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее отмечал, что российская армия существенно активизировалась на востоке и целый ряд населенных пунктов оказался в очень опасной ситуации.

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