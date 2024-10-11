Стягивают подкрепление: оккупанты планируют усилить наступление на Часов Яр, – пресс-секретарь ОТУ 'Луганск'

Войска страны-агрессора России готовятся усилить давление в направлении города Часов Яр Донецкой области. Сейчас враг перебрасывает туда подкрепление.

Видео дня

Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона 11 октября. В частности, она указала, что захватчики готовятся усилить давление на украинский гарнизон в районе Часового Яра.

Сейчас враг стягивает подкрепление, пока же наблюдается относительное затишье.

"Несмотря на то, что там уменьшилось количество штурмов, враг заводит новое пополнение на передовые позиции, и мы думаем, что это затишье перед бурей, и они усилят штурмовые действия на этом направлении", – сказала спикер.

Анастасия Бобовникова добавила: противник также не оставляет попыток оккупировать Торецк. За прошедшие сутки оккупанты продвинулись в черте города.

"Самая сложная ситуация возле Торецка и Нью-Йорка. К сожалению, враг там продвинулся несколько и закрепился на двух соседних улицах Торецка от улицы Центральной", – сказала она.

На Северском, Краматорском и Торецком направлении войска РФ сосредоточили одни из сильнейших подразделений – кадровые подразделения ВС РФ, укомплектованные контрактниками.

Это преимущественно мотострелковые бригады, парашютно-десантная дивизия, спецподразделения армии РФ, хорошо подготовленные и укомплектованные.

"То есть в зоне нашей ответственности стоит сильный враг. Пока ротаций подразделений крупных – например, смен дивизии, бригад – мы не наблюдаем. Однако враг заводит новые силы, восполняет потери личного состава", – сказала Бобовникова.

Тактика врага неизменна – уничтожить жилую застройку, а затем атаковать пехотой, добавила она.

Силы обороны Украины пытаются уничтожать артиллерийские установки противника.

"Они разбирают артиллерией наши укрепления, города, дома, чтобы нашим защитникам не было, где спрятаться, а потом заводят малые группы, которые штурмуют наши позиции и ищут слабые места в нашей обороне. За прошедшие сутки мы повредили несколько артсистем врага. Однако их слишком много: живой силы, артиллерии, техники, БК. И мы это видим на фронте. Но большое количество врагов сказывается", – констатировала спикер.