'До этого были пехотные штурмы': на Покровском направлении оккупанты возобновили применение бронетехники – военный

На Покровском направлении русские войска снова начали использовать бронетехнику. Раньше они в основном совершали так называемые "мясные штурмы" с участием пехоты.

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Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь". Он отметил, что враг возобновил использование БТР, БМП, а также танков для штурмов.

"Враг вернулся в определенной степени к использованию своей брони, как мы говорим – "коробочек". До этого были в основном массовые пехотные штурмы. Сейчас враг возобновил применение БТР БМП и танки выезжают работать", – рассказал военный.

По его словам, такая ситуация в Покровском направлении длится уже около недели, возможно, до 10 дней. В то же время, украинские защитники оперативно реагируют и отрабатывают по вражеской бронетехнике.

Ранее сообщалось, что войска РФ потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе Донбасса с начала операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время последующих штурмов летом 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в 110-м ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко, воюющей на Покровском направлении, отметили, что враг не отказался от планов захватить Покровск. На этом участке фронта армия РФ круглосуточно пытается проводить штурмы, применяет многие техники и большое количество личного состава.

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