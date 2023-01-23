Отправили к Кобзону: в Мариуполе партизаны устроили ''акцию возмездия'', ликвидировав российских офицеров

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уничтожена группа оккупантов. Их ликвидации поспособствовали украинские партизаны.

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Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Трое российских захватчиков были взорваны в автомобиле.

"По ул. Митрополитской расселились в чужой дом русские офицеры. Очень опрометчиво паркуясь перед домом. А неосмотрительность должна быть наказана. Мы смотрели, установили график, отсутствие охраны (кого им бояться в Мариуполе, да) и передали небольшой сюрприз. Автотюнинг, так сказать", – говорится в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление", на который и ссылается Андрющенко.

Как говорится в источнике, все трое российских офицеров были мгновенно убиты.

"Теперь, конечно, ждем разговоров о фейке, разминировании или еще что-то. Хотя скорее просто промолчат, чтобы народ не узнал. Теперь народ в Мариуполе знает. Мы – здесь. Мы – работаем. Мы – будем *башить россиян по полной", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны на протяжении всего периода полномасштабной войны активно действуют на захваченных территориях и, в частности, в Мариуполе. Так, жители города, которые уже много месяцев находятся в российской оккупации и выживают в нечеловеческих условиях, ждут Вооруженные сил Украины. И не устают напоминать об этом российским оккупантам: на днях в городе появилась надпись "Слава ВСУ".