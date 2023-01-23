Отправили к Кобзону: в Мариуполе партизаны устроили "акцию возмездия", ликвидировав российских офицеров
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уничтожена группа оккупантов. Их ликвидации поспособствовали украинские партизаны.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Трое российских захватчиков были взорваны в автомобиле.
"По ул. Митрополитской расселились в чужой дом русские офицеры. Очень опрометчиво паркуясь перед домом. А неосмотрительность должна быть наказана. Мы смотрели, установили график, отсутствие охраны (кого им бояться в Мариуполе, да) и передали небольшой сюрприз. Автотюнинг, так сказать", – говорится в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление", на который и ссылается Андрющенко.
Как говорится в источнике, все трое российских офицеров были мгновенно убиты.
"Теперь, конечно, ждем разговоров о фейке, разминировании или еще что-то. Хотя скорее просто промолчат, чтобы народ не узнал. Теперь народ в Мариуполе знает. Мы – здесь. Мы – работаем. Мы – будем *башить россиян по полной", – добавили в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны на протяжении всего периода полномасштабной войны активно действуют на захваченных территориях и, в частности, в Мариуполе. Так, жители города, которые уже много месяцев находятся в российской оккупации и выживают в нечеловеческих условиях, ждут Вооруженные сил Украины. И не устают напоминать об этом российским оккупантам: на днях в городе появилась надпись "Слава ВСУ".
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