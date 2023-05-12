'Отправить самолеты и дальнобойные ракеты!' Науседа призвал Запад перейти красные линии в помощи Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада перейти все "красные линии" в военной помощи Киеву и предоставить нашей стране боевые самолеты и ракеты большой дальности. Он убежден, что если РФ одержит победу в войне в Украине, то атакует и другие страны Европы.

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Об этом сообщило издание El Pais. Отмечается, что за период полномасштабного вторжения литовский лидер стал одним из главных союзников украинского правительства.

"Если Россия победит, другие страны будут атакованы. Никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности", – уверен Науседа.

Относительно терминов поставок техники и вооружения, он отметил, что это нужно "сделать как можно быстрее, потому что все колебания прошлого были пустой тратой драгоценного времени".

"Каждый день, который мы тратим на то, чтобы дать Украине все необходимое для победы в войне, будет означать больше смертей и больше разрушенной инфраструктуры", – сказал Науседа.

"Мы слишком долго пересекали так называемые красные линии. Сначала были сомнения относительно возможности предоставления любого вида вооружения, потом одна красная линия за другой пересекалась, как в случае с ракетными системами залпового огня или основными боевыми танками", – сказал Науседа.

Литовский лидер высказал убеждение, что единственный способ принудить Россию к искренним переговорам – это успехи Украины на поле боя.

Напомним: также Науседа остается убежденным сторонником вступления Украины в Североатлантический альянс. На фоне приближения очередного саммита НАТО в Вильнюсе он призвал союзников по Блоку разработать и предоставить Киеву конкретные механизмы на этом пути.

Он считает, что члены Альянса должны перестать давать "заезженные" обещания украинскому народу и откинуть ментальное убеждение, что расширение НАТО за счет Украины станет бременем для них.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Литва передала Украине партию внедорожников. Также Вооруженным силам Украины направили сухпайки;

– также в Литве заявили, что предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 41 млн евро. Новый пакет военной поддержки Украины будет состоять из различного оборудования, однако, из какого именно – не уточнялось.

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