Украина получит от Литвы новый пакет военной помощи на €41 млн

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Его сумма составит 41 млн евро.

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Часть нового пакета военной уже передали нашей стране. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, новый пакет военной поддержки Украины будет состоять из различного оборудования, однако Анушаускас не уточнил, что именно будет передано.

"Стоимость нового литовского пакета военной поддержки для Украины составит около 41 млн евро. Он будет состоять из присланного оборудования, новых приобретений, отчислений в международные фонды", – заявил Анушаускас.

Стоит отметить, что глава оборонного ведомства Литвы накануне посетил Украину и заверил в дальнейшей поддержке нашей страны в борьбе с российскими оккупантами.

Министры обороны Литвы и Украины обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество, обучение украинских военнослужащих, проводимое Литвой, оборонные реформы Украины и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

"Вместе со странами-единомышленниками на саммите НАТО мы хотели бы направить Украине сильный сигнал относительно перспективы членства. Мы не можем оставить Украину без четкого пути", – сказал Анушаускас.

Напомним, сейм Литвы 6 апреля поддержал резолюцию, которая призывает пригласить Украину стать членом НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Мероприятие пройдет уже в июле этого года.

Ранее сообщалось, что Литва в рамках нового пакета военной помощи для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, передаст боеприпасы калибра 155 мм и транспортные средства.

Отметим, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уверен, что заявлениями о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси российский диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины. Также кремлевский лидер стремится вызвать недовольство некоторых политиков на Западе поддержкой нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве признали российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Литовские депутаты заявили, что эта ЧВК представляет угрозу национальной и общественной безопасности и подтвердили поддержку наемников на государственном уровне в РФ, несмотря на то, что деятельность частных военных компаний в государстве-агрессоре запрещена законодательством.