"Аваторов" или залетчиков не отпустят": могут ли военные поехать в отпуск за границу и при каких условиях

Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права на выезд из Украины. Но есть исключения – те, кто снят с воинского учета по состоянию здоровья, инвалиды, многодетные отцы, мужчины, которые сопровождают больного родственника. Также существует законная возможность выезда за границу для военнослужащих во время отпуска. Что нужно для того, чтобы получить разрешение на такой отпуск и все ли его могут получить, рассказывает OBOZ.UA.

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Что нужно военному для выезда за границу

Все украинские военные имеют право на 30 суток основного отпуска в год. Частями – по 15 дней. При этом по два дня дается на проезд туда и обратно. Одним словом – можно взять два раза по 19 суток. Кроме основного отпуска, может предоставляться и отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам сроком до 10 дней.

Решение о предоставлении военнослужащему возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.

"Пишешь рапорт. Например: прошу предоставить положенный мне очередной отпуск, хочу поехать к семье, которая в данный момент находится в Германии, обязуюсь вернуться на место несения службы тогда-то. И отдаешь своему непосредственному командиру. Для солдата это командир взвода, для офицера – командир роты. Если подписали, рапорт идет далее по инстанции, до командира батальона. После этого идешь оформлять документы в кадровую часть, получаешь копию приказа, отпускные и – в путь", – рассказывает OBOZ.UA Борис, пресс-офицер одной из бригад ВСУ.

Для отпуска за границей военнослужащему нужен следующий пакет документов:

- заграничный паспорт;

- военный билет;

- отпускной билет, в котором указана информация об отпуске за границей;

- выписка из приказа, где указано место проведения отпуска и информация о наличии разрешения для выезда за границу.

Впрочем, указанное место проведения отпуска – это чистая формальность. Если едешь в Европу, то ты военнослужащий ВСУ только до момента пересечения границы. Пересек – ты уже просто турист, который имеет право путешествовать по всем странам Шенгенской зоны. Хочешь – поезжай просто в Германию к семье, а хочешь – забрал ее и поехал на море в Испанию", – говорит пресс-офицер.

Если военный захочет остаться, вернуть его нереально

Но подписать рапорт о просьбе предоставления отпуска за границей могут не всем военным. Во-первых (впрочем, это касается любого отпуска, в пределах Украины также), отпуск предоставляется, если в подразделении отсутствует одновременно не более 30% общей численности военнослужащих. Но главное – многое зависит от личности самого военнослужащего, его, так сказать, моральных качеств.

"Все – на рассмотрение командира. Если боец "аватар" (так называют замеченных в активном пьянстве), залетчик, был замечен в "самоходах" и самовольном оставлении части – то кто же возьмет на себя ответственность выпускать его за границу? У нас и так в Украине десятки тысяч случаев, когда военный просто поехал в отпуск домой и не возвращается, а тут – оказался за рубежом. Останется там, а непосредственного командира крайним назначат: куда смотрел, зачем выпустил?" – говорит OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов.

А если военный оказался за границей и возвращаться оттуда не намерен, то вернуть его нереально.

"Если уехал и не вернулся, то это – самовольное оставление части, потом уже квалифицируется как дезертирство, возбуждается уголовное дело. Но если военный действительно решил не возвращаться, то в ответ на запрос об экстрадиции он подаст заявление на политическое убежище, "потому что против войны". И европейские суды с вероятностью 99,9% его удовлетворят, особенно в странах западнее Польши. Единственное, что теряет такой человек – это возможность вернуться в Украину, потому что здесь он будет преступником в розыске", – говорит в комментарии OBOZ.UA военный аналитик, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Но, к счастью, подобных случаев в Украине довольно мало.

"В отпуск за границу едут в основном те, у кого хорошие отношения с командирами. Кому верят. Он потом в отпуск за рубеж неоднократно будет ездить. Или на обучение, например. А уехать и не вернуться – это значит всех остальных бойцов подставить. Командир потом еще сто раз подумает, подписывать ли рапорт на отпуск за границей", – резюмирует Вячеслав Коновалов.