Отработали из ПЗРК ''Перун'': в Нацгвардии раскрыли подробности сбития в районе Бахмута вражеского СУ-25

Украинские нацгвардейцы в ночь на 6 марта сбили в районе Бахмута российский штурмовик Су-25. Вражеская "птичка" была поражена из ПЗРК "Перун" с расстояния около 4 км.

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Российский самолет упал за линией столкновения, судьба пилота на данный момент неизвестна. О деталях уничтожения российского СУ-25 рассказали в Восточном ТУ Национальной гвардии Украины.

Под Бахмутом Донецкой области в 1:10 ночи 6 марта украинские нацгвардейцы сбили российский штурмовик Су-25. Пораженный самолет был расчетом ПЗРК "Перун" на расстоянии около 4 км.

Сбитый штурмовик прикрывал вражескую пехоту, собиравшуюся атаковать позиции украинских воинов.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", – рассказал командир чудес. Партизан".

Поражение штурмовика произошло в момент, когда он готовился нанести авиаудары по украинским силам. Сделать это враг не успел.

"Отработали цель из "Перуна", подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией пересечения", – рассказывает оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

Превратился ли пилот пораженного Су-25 в "хорошего россиянина" пока неизвестно.

В целом, по данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 08 марта 2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 303 самолета.

Напомним, ранее стало известно, что украинские нацгвардейцы ночью уничтожили вражеский "мопед". Иранский дрон-камикадзе, запущенный оккупантами, пытался атаковать северные области Украины.

Всего накануне ВСУ ликвидировали 700 оккупантов. По состоянию на утро 8 марта безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 155 530 человек.

Также сообщалось, что, по данным The Guardian, оккупанты потеряли 20-30 тысяч солдат во время штурмов Бахмута на Донетчине.