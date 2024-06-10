Отработали точно: снайперы ССО уничтожили группу оккупантов на Херсонском направлении. Видео
Украинские снайперы из рядов Сил специальных операций ликвидировали группу российских оккупантов на Херсонщине. По меткому выстрелу досталось каждому из четырех захватчиков.
То, как выглядит уничтожение вражеской группы глазами снайперов 73-го морского центра ССО, показали на видео. Кадры 10 июня опубликовали в соцсетях военного формирования.
Отмечается, что события разворачивались ночью, когда российские военнослужащие передвигались на позициях.
Впрочем, движение сразу заметили операторы дронов ССО и передали информацию побратимам.
Понимая, что враг может исчезнуть из виду в любой момент, снайперы ССО метко отработали по целям и ликвидировали всех четырех захватчиков.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО, проводя разведку, обнаружил место скопления оккупантов и военной техники на южном направлении. Координаты спецназовцы передали побратимам из других подразделений, которые точно накрыли оккупантов из HIMARS
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