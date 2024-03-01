Отработали точно: защитники с помощью JDAM-ER уничтожили командный пункт и склад вооружения врага на Херсонщине. Видео

Воины Воздушных сил ВСУ нанесли врагу потери "бавовной" возле временно оккупированного села Челбурда на Херсонщине. Посредством корректируемой бомбы JDAM-ER они уничтожили командный пункт и ракетно-артиллерийский склад вооружения ВС РФ.

Соответствующее видео сняли бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты. Судя по данным на ролике, защитники метко отработали по российским захватчикам 26 февраля.

Кадры, на которых показан удар по расположению личного состава и вооружения армии РФ, сопровождаются также аудиоперехватом. На записи слышна паника, царившая среди оккупантов в тот момент: они кричали о "срочном подъеме", призывали всех "бежать в штаб" и взывали о "медпомощи".

Отмечается, что этот точный авиаудар нанесла боевая авиация Воздушных сил ВСУ, а за подтверждением уничтожения вражеского пункта следило подразделение аэроразведки 38-й ОБрМП. Так, КП и склад были поражены авиационной планирующей корректируемой бомбой JDAM-ER.

Отметим, что ВС ВСУ успешно используют авиационные бомбы этого типа, поскольку они позволяют производить сброс без входа в зону поражения армейской ПВО врага. Высокоточный комплект JDAM-ER Украина получила от США для установки на 227-кг свободнопадающей бомбы Mark 82.

Поскольку эти боеприпасы не интегрированы в систему вооружения самолета, их использование возможно со всех носителей, способных нести 227-кг авиационные бомбы на специально разработанной авиационной пусковой установке.

Оснащенная комплектом JDAM-ER авиабомба Mark 82 может поразить цель на расстоянии до 72 км с максимальным отклонением от цели до 11 м. Для точного попадания в цель комплект использует два основных способа наведения: инерциальную систему и GPS-коррекцию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины показали удар двумя авиабомбами JDAM по месту базирования оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там могли находиться операторы БПЛА врага, постоянно терроризирующие дронами позиции наших защитников.

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