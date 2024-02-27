ВСУ двумя авиабомбами JDAM нанесли удар по месту базирования оккупантов на левом берегу Днепра. Видео

Украинские военные ударили двумя авиабомбами JDAM по месту базирования российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там могли находиться операторы БПЛА врага, постоянно терроризирующие дронами позиции наших защитников.

Эффектное видео было опубликовано в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". На кадрах видно, как по населенному пункту передвигаются несколько групп оккупантов и как вражеские базы ярко взлетают в воздух.

Напомним, 27 февраля украинские воины сбили еще один вражеский самолет. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 приземлился на востоке страны.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских воинов за блестящую боевую работу и заверил: Воздушные силы продолжат приближать победу Украины в войне с агрессором.

Следует отметить, что экипаж указанного самолета состоит из двух человек. Примерная стоимость одного борта составляет 50 миллионов долларов. Захватчики активно используют Су-34 для нанесения ударов по позициям украинских воинов на фронте управляемыми авиационными бомбами и ракетами типа Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 3-й ОШБр ВСУ снова нанесли россиянам потери на одном из направлений фронта. Наши военные поразили здание, в котором находилась вражеская пехота.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне снизили интенсивность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. По всей видимости, враг сделал соответствующие выводы после потери двух таких бортов за последние два месяца.

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