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ВСУ двумя авиабомбами JDAM нанесли удар по месту базирования оккупантов на левом берегу Днепра. Видео

Марина Погорилко
War
1 минута
3,4 т.
ВСУ двумя авиабомбами JDAM нанесли удар по месту базирования оккупантов на левом берегу Днепра. Видео

Украинские военные ударили двумя авиабомбами JDAM по месту базирования российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там могли находиться операторы БПЛА врага, постоянно терроризирующие дронами позиции наших защитников.

Эффектное видео было опубликовано в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". На кадрах видно, как по населенному пункту передвигаются несколько групп оккупантов и как вражеские базы ярко взлетают в воздух.

ВСУ двумя авиабомбами JDAM нанесли удар по месту базирования оккупантов на левом берегу Днепра. Видео

Напомним, 27 февраля украинские воины сбили еще один вражеский самолет. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 приземлился на востоке страны.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских воинов за блестящую боевую работу и заверил: Воздушные силы продолжат приближать победу Украины в войне с агрессором.

Следует отметить, что экипаж указанного самолета состоит из двух человек. Примерная стоимость одного борта составляет 50 миллионов долларов. Захватчики активно используют Су-34 для нанесения ударов по позициям украинских воинов на фронте управляемыми авиационными бомбами и ракетами типа Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 3-й ОШБр ВСУ снова нанесли россиянам потери на одном из направлений фронта. Наши военные поразили здание, в котором находилась вражеская пехота.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне снизили интенсивность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. По всей видимости, враг сделал соответствующие выводы после потери двух таких бортов за последние два месяца.

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