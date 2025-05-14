Отработали ударные дроны: ВСУ эффектно сожгли российский ЗРК "Тор" вблизи оккупированной Каховки. Видео

Украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор" на временно оккупированной территории левобережья Херсонщины. Атака была осуществлена с помощью ударных дронов возле Каховки.

Видео дня

Зафиксировано поражение российского ЗРК "Тор", который принадлежит 205 отдельной мотострелковой бригаде вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона".

После попадания комплекс полностью уничтожен 11 мая 2025 года, что подтверждает опубликованное видео.

Удар по вражеской технике состоялся в окрестностях населенного пункта Каховка, что в Херсонской области, с помощью БПЛА.

Уничтоженный ЗРК принадлежал воинской части 74814, которая дислоцируется в городе Буденновск.

"Удар по "ТОРу". На видео – последствия удара по зенитному ракетному комплексу "ТОР" одного из подразделений 205 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Буденновск)", – говорится в сообщении.

Какой именно дрон применили и сколько их было – не сообщается. Однако украинские военные все чаще применяют различные типы беспилотников для уничтожения российских систем ПВО.

Что известно о ЗРК "Тор"

"Тор" – это тактический зенитный ракетный комплекс, который работает в любых погодных условиях. Его используют для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне военных подразделений.

Комплекс предназначен для защиты важных объектов, как военных, так и гражданских, от различных воздушных угроз. В частности, он может сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы, дроны, самолеты и вертолеты, включая те, что выполнены по технологии "стелс". Система может работать как под управлением операторов, так и полностью автономно, самостоятельно обнаруживая и уничтожая все вражеские цели, которые не идентифицируются как "свои".

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ сбил российский штурмовик Су-25. Он сделал это из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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