Отработали ударные дроны: ВСУ эффектно сожгли российский ЗРК "Тор" вблизи оккупированной Каховки. Видео
Украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор" на временно оккупированной территории левобережья Херсонщины. Атака была осуществлена с помощью ударных дронов возле Каховки.
Зафиксировано поражение российского ЗРК "Тор", который принадлежит 205 отдельной мотострелковой бригаде вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона".
После попадания комплекс полностью уничтожен 11 мая 2025 года, что подтверждает опубликованное видео.
Удар по вражеской технике состоялся в окрестностях населенного пункта Каховка, что в Херсонской области, с помощью БПЛА.
Уничтоженный ЗРК принадлежал воинской части 74814, которая дислоцируется в городе Буденновск.
"Удар по "ТОРу". На видео – последствия удара по зенитному ракетному комплексу "ТОР" одного из подразделений 205 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Буденновск)", – говорится в сообщении.
Какой именно дрон применили и сколько их было – не сообщается. Однако украинские военные все чаще применяют различные типы беспилотников для уничтожения российских систем ПВО.
Что известно о ЗРК "Тор"
"Тор" – это тактический зенитный ракетный комплекс, который работает в любых погодных условиях. Его используют для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне военных подразделений.
Комплекс предназначен для защиты важных объектов, как военных, так и гражданских, от различных воздушных угроз. В частности, он может сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы, дроны, самолеты и вертолеты, включая те, что выполнены по технологии "стелс". Система может работать как под управлением операторов, так и полностью автономно, самостоятельно обнаруживая и уничтожая все вражеские цели, которые не идентифицируются как "свои".
Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ сбил российский штурмовик Су-25. Он сделал это из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
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