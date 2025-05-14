Поймал 'Грача' 'Иглой': украинский воин точным выстрелом из ПЗРК сбил российский Су-25. Видео

Военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ сбил российский штурмовик Су-25. Он сделал это из переносного зенитно-ракетного комлекса "Игла".

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Об этом рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". В ОСГВ отметили, что это не первый сбитый самолет украинского стрелка, и пообещали, что "далее будет еще".

"Это редкий случай, когда удается заснять сбивание вражеского самолета. Метким выстрелом из ПЗРК "Игла" боец 58-й бригады под псевдонимом "Талиб" уничтожил российский Су-25. И это не единственная добыча нашего героя. На сегодня среди его трофеев – четыре самолета и два "шахида", – рассказали побратимы воина.

По их словам, "Талиб" очень не любит, когда над его землей летает всякий хлам, а охотник на "дичь" он знатный".

Интересно - в России Су-25 называют "Грач", а по классификации НАТО это самолет Frogfoot, то есть "лягушачья лапа". Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели.

Украинцы сбивают этих "жабо-грачей" довольно регулярно, начиная с мая 2022 года, когда вместе с Су-25 был сбит и российский летчик с высшим званием. Это генерал-майор Канамат Боташев, его вместе с самолетом уничтожили в Луганской области военные 80 ОДШБр – причем именно из ПЗРК "Игла".

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз российский Су-25 был сбит на Торецком направлении в начале февраля этого года. Штурмовик сбил солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенской области Павел Жалко. Военный также стрелял по самолету из ПЗРК "Игла".

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