'Отряды Путина': оккупанты на захваченных территориях мобилизуют пенсионеров в ряды агитаторов – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне решили создать так называемые отряды Путина, привлекая к ним пенсионеров, имеющих хорошие навыки коммуникации. Кремль намерен использовать их в своих пропагандистских сюжетах.

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Особые обороты такая "кампания" набирает перед подготовкой президентских выборов в РФ, которые запланированы на март 2024 года. О действиях оккупантов сообщает Центр национального сопротивления.

По его данным, свои ячейки захватчики называют "советами ветеранов", первый такой они создали в Энергодаре на Запорожье. Там пенсионеры на камеру будут рассказывать "местным медиа" о том, как им "плохо" жилось при Украине.

А с приближением запланированных в РФ псевдовыборов президента, участники этих "советов" будут осуществлять агитацию за диктатора Путина, который в очередной раз будет баллотироваться в главы страны-агрессора.

За участие в пропагандистских кружках украинским пенсионерам с оккупированных территорий обещают выдавать продуктовые наборы и лекарства.

Таким образом Кремль пытается мобилизовать в ряды пропагандистов поколение, которое еще помнит о советском "комсомоле" и больше всего ностальгирует по СССР. Именно они будут рассказывать, какое "большое будущее" жителям захваченных территорий Украины будет строить верховный лидер из Кремля. Этим они постараются убедить как младшее нейтральное до российской оккупации поколение, так и будут уверять самих россиян в "правильности" действий войск РФ.

"Сознательное участие в пропагандистских организациях, содействие и оправдывание оккупации Украины – преступление, предусматривающее уголовную ответственность. Именно поэтому напоминаем, что очень важно, чтобы преступления таких лиц были зафиксированы и они понесли за это ответственность. Сообщайте о подобных случаях на наше Спротив.Бот", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях захватчики привлекли молодежь к сбору подписей за Путина. Все это делается для создания видимости поддержки российского диктатора на ВОТ.

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