Оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста: в Минобороны рассказали об обновлении системы 'Оберег'

В Министерстве обороны Украины рассказали о перезапуске электронной системы "Оберег", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании. Уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей при участии президента Украины. По его словам, было сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан.

Гаврилюк отметил, что в процессе мобилизации важным фактором является максимальная прозрачность. Этому и должна способствовать система "Оберег", интегрированная с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВВК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина", – сказал замминистра.

Он добавил, что целью Минобороны является обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага процесса мобилизации и "предоставить возможность каждому гражданину реализовать свой долг защиты Родины".

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках реализации определенных мероприятий по обороне государства и мобилизации в Украине создают новые рекрутинговые центры. В ближайших планах открытие еще 22 таких заведений, заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

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