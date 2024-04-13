В Украине откроют еще 22 рекрутинговых центра: когда это произойдет

В рамках реализации ранее определенных мероприятий по обороне государства и мобилизации в Украине создаются новые рекрутинговые центры. В ближайших планах открытие еще 22 таких заведения, заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

В Украине пока открыто 10 таких центров в пяти регионах. Они уже работают во Львове, Полтаве и Запорожье, в Харькове их два и шесть – в Днепропетровской области.

"До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодняшний день такие центры уже зафиксировали более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех-пяти тысяч в месяц", – сообщил Гаврилюк.

Замминистра добавил, что с начала апреля запущен агрегатор вакансий в ряды Сил обороны Украины. Теперь такие вакансии есть на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua и OLX Работа.

"Теперь в одном месте можно найти единую ленту из всех вакансий, размещенных на сайтах, подписавших документы о сотрудничестве с Министерством обороны Украины", - отметил Гаврилюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины обновило механизм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Устаревшие подходы пытаются заменить "понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн".

Как именно они работают, читайте здесь.

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