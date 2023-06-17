"Отстаивал достойное будущее Украины": на фронте погиб командир с Тернопольщины Анатолий Герасимов. Фото
В боях за Украину погиб воин из Тернопольщины Анатолий Герасимов. Свой последний бой он принял 12 июня в Донецкой области.
Трагическое известие сообщил городской голова Збаража Роман Поликровский. 16 июня гроб с телом Героя, отдавшего жизнь в борьбе за достойное будущее Украины, встретили на малой родине.
"К сожалению, Збаражская громада снова потеряла своего земляка, героического защитника. 12 июня на Донетчине оборвалась жизнь сержанта, командира десантно-ракетного отделения Анатолия Герасимова, жителя села Зарудье. Искренне сочувствуем родным и друзьям воина, который в борьбе с российским оккупанто отстаивал достойное будущее Украины", – отметил Поликровский.
Накануне, 16 июня, гроб с телом воина встретили земляки в Збараже и родном селе Зарудье.
Почтить его память украинцы смогут 17 июня в 12:00 в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Зарудье.
"Вы теперь только в памяти будете жить... Люблю Вас всегда, папа", – написала на своей странице в соцсети дочь Героя.
Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Воин из Ивано-Франковской области Михаил Балабан вместе с побратимами защищал родную землю в самых горячих точках фронта.
Также сообщалось, что в боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга. У него остался 9-летний сын. 34-летний украинец имел довольно успешную карьеру, работал на студии производства Starlight Media. Однако, когда Россия вторглась со своими войсками на нашу землю, Иван принял решение защищать родину на фронте.
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