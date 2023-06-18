"Отстаивают счастливое будущее!" Папа в окопе получил поздравление с праздником: трогательное видео

Государственная пограничная служба опубликовала трогательное видео о смелых украинских отцах, которые обороняют родную страну от российского агрессора. Ролик посвящен Дню отца, который в этом году празднуется 18 июня.

Видео дня

Видео появилось в Telegram-канале ГПСУ. Напомним, что в Украине День отца отмечается в каждое третье воскресенье июня (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо папочкам, которые борются за счастливое будущее для наших деток", – поблагодарила пресс-служба.

Идея ролика, снятого Госпогранслужбой, – напомнить, что многие наши Герои служат вдали от дома, живут в окопах и продолжают битву с оккупантами несмотря на то, что дома их ждут дети.

В ГПСУ пожелали, чтобы каждый отец, который защищает Украину, вернулся живым и здоровым к родным.

Добавим: 18 июня президент Украины Владимир Зеленский показал трогательное видео, посвященное Дню отца. Гарант пожелал, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!". Чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, поздравляя с Днем отца, заявил, что папы в нашей стране – самые смелые, потому что защищают свою семью, дом и Родину. Это достойный пример для детей. "Горд за каждого", – написал главнокомандующий.

Силы специальных операций ВСУ по случаю этого праздника показали фотографию своего бойца в полном обмундировании, который примерял шлем на ребенка. "С Днем отца!" – поздравила пресс-служба ССО в Telegram.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кабмин еще в 2019 году утвердил указ президента об установлении Дня отца в Украине. Он ежегодно отмечается в каждое третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира.

– Поздравления для пап можно найти по ссылке, а подборку открыток, которыми можно согреть сердца родителей, – здесь.

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