Российские захватчики в мае усилили агрессивную вербовку жителей временно оккупированных территорий Украины в ряды так называемых добровольческих отрядов. Помимо этого под жестким надзором оказались и подростки – их усердно готовят к "особой миссии". При этом, все построено на обмане.

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На временно оккупированной территории Украины российские захватчики развернули активную вербовку в ряды БАРС. Эта аббревиатура расшифровывается как "боевой армейский резерв страны".

Что это за "зверь"? БАРС изначально был проектом Минобороны РФ, созданным для формирования подготовленного мобилизационного людского резерва. Программа задумывалась как способ привлечь отслуживших в армии россиян к регулярным военным тренировкам без полного отрыва от их гражданской работы. Но после начала полномасштабного вторжения в Украину концепция подразделений БАРС резко изменилась. Формально оставаясь "резервом", на практике эти отряды превратились в отдельные батальоны, которые комплектуются по упрощенной схеме и отправляются непосредственно на фронт.

Например, сейчас на оккупированной Херсонской области российское командование приступило к очередному набору в БАРС-33, активно зазывая местных жителей в "добровольческие отряды". Агрессивная реклама повсюду: на предприятиях, на улицах, в социальных сетях и т.д.

МО РФ обещает высокие зарплаты от 200 тысяч рублей, поощрение за заключение контракта в почти 40 тыс. руб. и до миллиона за уничтожение или захват военной техники защитников Украины. Также делают акцент на социальные льготы – статус ветерана боевых действий, земельные участки, списание кредитов, льготы на обучение детей в вузах РФ.

При этом, обещает службу недалеко от дома и краткосрочный контракт: на 6, 8 или 12 месяцев. Для специалистов БПС (беспилотных систем) минимальный срок – год. В требованиях к кандидатам указано, что берут до 65 лет. Мол, главное, чтобы состояние здоровья давало возможность выполнить боевую задачу.

Для некоторых мужчин, оставшихся на оккупированной территории, это выглядит как один из немногих способов получить относительно стабильный доход и избежать отправки на самые горячие участки фронта. "Однако реалии подразделений БАРС существенно отличается от пропагандистской картинки", – говорят в Центре национального сопротивления.

Оккупационные власти демонстрируют, что в рядах БАРС якобы служат чиновники, представители губернаторов и бизнесмены, создавая образ элитного добровольческого движения. Но в действительности многие из них интегрированы в регулярную структуру российских войск и используются как обычные мотострелковые подразделения.

"В частности, подразделения БАРС-1, БАРС-11 и БАРС-16 чаще всего действуют в составе сил 8-й общевойсковой армии, а БАРС-3 в оперативном подчинении частей 8-й и 58-й армий. В этих отрядах командиры отказываются подписывать рапорты на увольнение, угрожают уголовными делами или просто игнорируют заявления", – добавили в ЦНС.

Таким образом, БАРС-33, как и многие другие отряды, стал очередным инструментом обмана херсонцев. Их фактически загоняют в ловушку, для многих это означает не краткосрочную службу, а длительное рабство.

И это если удастся остаться в живых. Ведь оккупанты замалчивают реальный уровень потерь и тот факт, что так называемые добровольческие отряды БАРС часто используются как штурмовая пехота на передовой.

Источники OBOZ.UA на ВОТ утверждают, что вербовка (в том числе, в БАРС) сейчас активизировалась и на оккупированных населенных пунктах Запорожской области.

Помимо этого один из наших собеседников рассказал и об отработанной схеме: местного жителя "приглашают" на краткосрочные "специальные сборы", а вот уже там вынуждают подписать полноценный контракт. В ход идут разные методы, в том числе и угрозы близким.

"В качестве же пряника обещают, что "через полгода сможешь уйти". Но это, конечно же, неправда. В соответствии с действующими указами все контракты становятся бессрочными. Мой знакомый связался с соседом, который все же стал контрактником. Тот на вопросы о перспективах коротко ответил: "Отсюда выход один – и он тебе не понравится". Думаю, вам тоже понятно, что он имел ввиду", – поделился мужчина.

В армию – со школьной скамьи

Кремль готов бросить в топку войны кого угодно – и особенно ярко это проявляется на примере оккупированных территорий Украины.

Чтобы "завтра" восполнить беспрецедентные потери своих солдат, а они постоянно растут, ведут активную вербовку участников "патриотических движений" – в частности, "Юнармии", "Движении первых" и центров военно-спортивной подготовки "Воин".

Подростков 17 лет сейчас активно вербуют в военкоматах для заключения контракта с достижением совершеннолетия. Играя на юношеском максимализме и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч "новых освободителей". А фактически – пушечное мясо.

Вербовка несовершеннолетних на ВОТ Украины – это долгосрочная, системная политика РФ. Подростков не могут заставить заключить контракт до 18 лет, поэтому российские структуры выстроили конвейер так называемой мягкой милитаризации, главная цель которого – сделать так, чтобы парень или девушка подписали контракт с МО РФ или добровольческими батальонами (вроде БАРС) в первый же день своего совершеннолетия.

Детей еще со школы обучают обращению с оружием, тактической медицине и, что особенно актуально в последнее время, управлению БПЛА.

Важной задачей для захватчиков является и формирование лояльности: подросткам навязывается российская идентичность, а война против Украины преподносится как "освободительная миссия".

Выстроена и система раннего рекрутинга, когда за группами старшеклассников (16-17 лет) закрепляются кураторы. Часто это действующие российские военные, представители "казачества" или ветераны подразделений БАРС.

Помимо этого ведется строгий учет и анкетирование. И к 17 годам у оккупантов есть полные досье на подростков: их психологический профиль, уровень физической подготовки и степень лояльности. Что помогает грамотно "дергать за ниточки", добиваясь нужного результата.

И таким образом к моменту достижения 18 лет у молодого человека стирается понимание того, что он будет воевать против своих же соотечественников, своей армии, своей страны.

И вполне возможно, что очень недолго. Но об этом вербовщики молчат.