Отца не дождались две дочери: в Луганской области погиб воин из Кривого Рога, который ушел на фронт добровольцем. Фото

24 декабря 2024 года в селе Макеевка в Луганской области оборвалась жизнь защитника Украины Александра Куринного. Человек с первых дней полномасштабного вторжения России ушел на фронт добровольцем.

Видео дня

Воин погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщил брат погибшего Геннадий Боровик, а также местное издание Первый Городской. Кривой Рог".

Александр Куренный родился и жил в Кривом Роге. Мирная жизнь для него была связана с шахтой "Терновская", где он работал учеником проходчика, подземным горняком, крепежником, горным мастером и электрослесарем.

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, мужчина не мог оставаться в стороне. Он добровольно мобилизовался, чтобы защищать свою страну. Александр избрал опасный и важный путь разведчика.

Дома Александра ждала его семья — жена Татьяна Викторовна и две маленькие дочери Алина и Дарья.

"Сегодня получили страшное известие. На Рождество погиб мой двоюродный брат Александр Куринный, с первых дней войны ушедший добровольцем защищать нашу страну. Брат, тебя очень не хватает. Люблю тебя, горжусь тобой и буду всегда помнить", - отметил брат Александра.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях Донецкой области погиб 45-летний воин Николай Проскура из Волынской области. Защитник почти год считался пропавшим без вести, только недавно ДНК-экспертиза подтвердила самое страшное известие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!