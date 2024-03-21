'Ответ на вчерашнюю встречу?' Посол США в Украине отреагировала на массированный удар РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную атаку российских оккупационных войск по Киеву. Она заявила, что этот удар, вероятно, является ответом россиян на вчерашнюю встречу советников по безопасности в Киеве для обсуждения формулы мира.

Об этом посол написала в соцсети X (ранее известен как Twitter). Бриджит Бринк также поблагодарила силы противовоздушной обороны Украины за их работу.

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, в том числе ребенок.

Спасибо мужественным защитникам из ПВО Украины" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 21 марта, во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО работали над уничтожением враждебных целей, однако из-за падения обломков есть повреждения и пострадали более 10 человек.

Также на новую атаку РФ отреагировал президент Владимир Зеленский и призвал предоставить Украине больше систем ПВО. Он заявил, что украинцы и партнеры страны должны показать, что российский террор всегда в проигрыше.

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