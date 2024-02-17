'Ответ увидите на российской территории': Буданов прокомментировал отравление своей жены

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал отравление своей жены Марианны, о котором стало известно в конце ноября. По словам генерал-лейтенанта, он знает, кто к этому причастен.

Об этом начальник ГУР сказал в интервью французской газете Libération. Отвечая на вопрос, знает ли он, кто несет ответственность за это отравление, начальник ГУР заявил: "Конечно, знаю!".

Буданов отметил, что в ближайшее время все смогут увидеть ответные действия на отравление его жены – они будут иметь место на территории России.

"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", – отметил он.

Буданов сказал, что сам он яд не употреблял, поэтому ему трудно сказать, было ли отравление Марианны Будановой покушением на его жизнь. Начальник ГУР добавил, что он пережил уже много покушений и, вероятно, переживет их еще много.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Неизвестные отравили жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – Марианну Буданову. У нее диагностировали отравление тяжелыми металлами. Впоследствии стало известно, что отравление также были несколько сотрудников ведомства.

– Анализы показали, что жена Буданова была отравлена мышьяком и ртутью. Ей было необходимо наблюдение врачей, однако ее жизни угрозы не было. Позже в ГУР сообщили, что состояние Марианны и отравленных офицеров ведомства удовлетворительное.

– Из январского интервью Кирилла Буданова стало известно, что Марианна все еще проходит лечение после отравления тяжелыми металлами. Ее самочувствие уже лучше.

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