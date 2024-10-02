Ожидаем роста в шесть раз: Сметанин рассказал об успехах украинского ВПК и назвал главный вызов. Видео

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что в 2024 году отечественные предприятия военно-промышленного комплекса могут изготовить продукции на 20 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом, ожидается рост темпов производства в шесть раз.

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При этом главным вызовом для украинского ВПК остается дефицит средств. Об этом Сметанин заявил на Международном форуме оборонных индустрий.

По его словам, в 2023 году украинской оборонно-промышленный комплекс вырос в три раза. Министр подчеркнул, что в прошлом году украинский ВПК изготовил продукции на 3 млрд долларов. Однако в этом году у нашей страны есть производственные способности изготовить продукции на 20 млрд долларов.

В то же время Сметанин заявил, что государственный бюджет полностью не может покрыть эти расходы. В связи с чем в текущем году некоторые предприятия ВПК не загружены работой.

"В этом году есть недозагруженность работы наших предприятий. Например, в этом году мы изготавливаем в месяц больше артиллерийских установок, чем любая другая страна в мире. По результатам прошлого года мы трансформировали "Укроборонпром", он стал 49 среди 100 наибольших мировых производителей оружия", – сказал министр.

Также он добавил, что инвесторы помогают Украине собирать средства на производство отечественного вооружения. Сейчас руководство страны сталкивается с вызовом, чтобы привлечь максимально средств для загруженности предприятий ВПК.

"В этом году мы наполняем наши контракты в Украине, была инициирована фандрайзинговая компания "Зброярі". На сегодня уже собрано 750 млн долларов на отечественное производство. Сегодня самый большой вызов – привлечь максимально средств для загруженности производства отечественных мощностей для того, чтобы наполнялся бюджет на следующий год, чтобы бы была возможность еще больше инвестировать в производство", – заявил Сметанин.

Напомним, украинским военным на фронте критически не хватает 120-мм минометных выстрелов. Эти боеприпасы в Министерстве обороны называют "критической номенклатурой", в то же время многие предприятия ВПК срывают контракты на их поставки – несмотря на то, что деньги за БК уже заплачены.

Ранее сообщалось, что международные партнеры до сих пор говорят о том, что во время войны Украина смогла быстро развернуть оборонно-промышленный комплекс. Это стало возможным именно благодаря работе тяжелой промышленности, которая смогла не только нарастить необходимое производство, но и предложить инновационные решения.

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