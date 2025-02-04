'Ожидаем в нашем небе французские истребители': Зеленский рассказал о дальнейших шагах развития Воздушных сил. Фото

Президент Владимир Зеленский 4 февраля провел совещание по развитию воздушных сил. Речь шла также и о военной авиации. По словам главы государства, Украина ожидает французских истребителей Mirage 2000.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram по итогам совещания. Президент также анонсировал кадровые изменения в руководстве Министерства обороны.

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже добилась значительных успехов, быстро овладев F-16. Также он напомнил, что Франция обещает предоставить Украину истребители Mirage до конца первого квартала.

"Мы уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, эффективно выполняющие боевые задачи ради Украины. И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина должна ускорить модернизацию системы военной авиации. Это требует кадровых и организационных изменений.

"Это новые кадровые подходы, организационные изменения и значительное внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем нашим людям, которые вкладывают свои знания и энергию в развитие Воздушных сил", - уточнил Зеленский.

Президент отметил, что поручил министру обороны Украины Рустему Умерову реализовать определенные организационные изменения, а также анонсировал изменения в руководящем составе Минобороны.

"Обсудили перспективы сотрудничества с партнерами, работаем над кадровыми вопросами по укреплению командного состава Воздушных сил и руководящего состава Министерства обороны", - написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция намерена поставить Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5F до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и механики завершили летную подготовку на этих самолетах в конце прошлого года.

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