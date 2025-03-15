Ожидается погода без 'Града': пограничники-операторы FPV-дронов разгромили вражескую РСЗО. Видео

Украинские пограничники эффектно отработали по вражеской машине с реактивной системой залпового огня. Поскольку речь идет об уничтожении РСЗО "Град", пограничники рассчитывают, что "будет хорошая солнечная погода без "Града".

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Как отмечают в Госпогранслужбе, ликвидировали РСЗО "Град" оккупантов операторы fpv-дронов подразделения РУБпАК "Феникс". В ГПСУ показали красивые кадры уничтожения вражеской техники.

Пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" входит в состав знаменитой бригады Гвардии наступления "Помста". Таким образом, уничтожение техники захватчиков произошло на Луганском направлении, которое входит в зону ответственности бригады.

РУБпАК "Феникс" считается одним из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Причем "Феникс" является первой комендатурой РУбПАК, которая летом 2024 года была сформирована в составе Госпогранслужбы.

В настоящее время бойцы и дроны "Феникса" помогают выявить и уничтожить немало военных целей окупантов, в том числе останавливают масштабные штурмы, в которых враг применяет пехоту, танки, БМП.

Пограничная комендатура "Феникс" применяет широкую линейку разных дронов самолетного и коптерного типа: FPV, ночные бомберы, легкие разведывательные БПЛА и т.д. РУБпАК имеет высокий уровень обеспечения и подготовки личного состава.

Бригада Гвардии наступления "Помста" была сформирована на базе 3-го пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса. В настоящее время бригада выполняет боевые задания в Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 марта в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. После них в районе Туапсинского НПЗ вспыхнул мощный пожар.

Также сообщалось, что утром этого дня неизвестные дроны атаковали Москву и область. Россияне жаловались на взрывы и дым.

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