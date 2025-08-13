Ожидается прибытие новых групп: в ГУР фиксируют развертывание военных из КНДР в Курской и Белгородской областях РФ

Северокорейский диктаторский режим продолжает оказывать поддержку стране-агрессору России в войне против Украины. В ближайшее время на территорию РФ может прибыть новая группа военных из КНДР.

Сейчас северокорейские войска размещены в Курской и Белгородской областях. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Сотрудничество РФ и КНДР

По информации украинской разведки, сейчас на российской территории дислоцируются около 11 тысяч военных из КНДР. Однако в ближайшее время ожидается прибытие новых групп северокорейских войск.

Скибицкий подчеркнул, что военные КНДР продолжают находиться в Курской области и в других регионах европейской части России.

"На полигонах, где созданы эти четыре бригады, они так и остаются. Это около 11 тысяч военнослужащих. И четко определено, что их основная зона ответственности – это Курская и Белгородская области. Это мы видели и по их присутствию, и именно по боевому применению", – заявил Скибицкий.

Также представитель ГУР уточнил, что между Россией и КНДР есть договоренность о направлении еще 6 тысяч северокорейских военнослужащих. Новая партия военных из КНДР будет проводить работы по разминированию, а также заниматься восстановлением инфраструктуры.

При этом Скибицкий отметил, что прибытие первой партии из около 1200 военнослужащих Северной Кореи ожидается именно в Курскую область. По словам Скибицкого, главный результат для Северной Кореи от такого сотрудничества – опыт современных боевых действий.

"Это современная война, современный конфликт. И кроме России и Украины, сейчас сюда добавляется Северная Корея. Для региона – Япония, Южная Корея, даже Китай, другие страны, Северная Корея сейчас – это одна из наиболее осведомленных стран по современному военному конфликту. Это очень существенный опыт для Северной Кореи", – подчеркнул Скибицкий.

Что предшествовало

Военно-политическое руководство Россия не скрывает, что КНДР воюет на стороне РФ против Украины. В частности, агрессор привлекал северокорейские войска во время Курской операции.

Кроме личного состава, диктаторский режим КНДР обеспечивает Москву различными видами вооружения для продолжения войны против Украины. Россияне получают из КНДР артиллерию, РСЗО и баллистические ракеты.

Напомним, Пхеньян готовится направить в РФ дополнительные войска, которые будут участвовать в войне против Украины. Развертывание северокорейских войск может произойти уже до конца лета.

Ранее пленный российский оккупант пожаловался на военных из Северной Кореи, которые приехали воевать против Украины на стороне путинской армии. Захватчик заявил, что военные из КНДР воруют вещи. Также россиянин остался недоволен гомосексуальными отношениями в рядах армии КНДР.

