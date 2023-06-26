Ожидаются дополнительные Bradley и Stryker: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Правительство США планирует объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине. Общая сумма помощи составит 500 миллионов долларов, в нее войдут боевые машины Bradley и Stryker.

Видео дня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя администрации. Отмечается, что новый пакет объявят завтра, 27 июня.

"Ожидается, что в новом пакете помощи, о котором будет объявлено во вторник, будут входить дополнительные боевые машины Bradley и Stryker", – отмечается в сообщении.

Выделение помощи будет происходить по полномочиям президента (presidential drawdown), что означает немедленную отправку вооружений с имеющихся ресурсов Пентагона.

В сообщении также отмечается, что дополнительные БМП предоставляются, поскольку Украина потеряла несколько бронированных машин в первые дни своего контрнаступления, которое украинские силы начали в начале этого месяца.

Пакет выделяют в то время, когда официальные лица США продолжают оценивать, какое влияние окажет "восстание" Вагнера внутри России на войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета дополнительного пособия на общую сумму 1,3 миллиарда долларов США. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев, сколько потребуется.

В Госдепе США заявили, что передача истребителей F-16 Украине продлится месяцы. Это время потребуется для урегулирования механизмов их доставки.