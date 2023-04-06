Означает ли получение повестки призывов на службу во время военного положения в Украине и какие нюансы нужно знать: разъяснение

Поскольку в настоящее время многие украинцы стоят на военном учете не по фактическому месту жительства, военному руководству необходимо обновить данные потенциальных призывников. Так, согласно законодательству, соответствующие органы могут вручать повестки мужчинам лично в любое время и в любом месте.

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OBOZREVATEL собрал информацию о том, какие нюансы необходимо знать военнообязанным о вручении повесток. Да, в частности, получение повестки не означает автоматическую мобилизацию на службу.

Что нужно знать о вручении повесток?

Вручить повестку военнообязанному соответствующие органы могут по адресу места работы, проживания или в общественных местах. Поскольку законодательством не предусмотрено конкретное место, где повестка должна быть получена. На протяжении действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы, которые необходимо предоставлять для проверки уполномоченным лицам.

Получение повестки еще не означает автоматическую мобилизацию и отправку на фронт. Повестка является приглашением для проверки данных и определения службы. Имеющие военно-учетную специальность и отвечающие требованиям здоровья могут быть отправлены на фронт или остаться в тылу, но только после прохождения необходимой подготовки и включения в состав соответствующего подразделения.

Тем, кто имеет право на отсрочку, необходимо прийти в РТЦК и СП с соответствующими документами, чтобы подтвердить это.

Мобилизированные лица, отвечающие требованиям здоровья и не имевшие ранее опыта военной службы, обязательно направляются в учебные центры для подготовки.

Важно отметить, что мужчины, имеющие воинскую обязанность и переехавшие в другую область для проживания, должны обратиться в ТЦК и СП в течение семи дней, чтобы быть зарегистрированы как военнообязанные.

Согласно законодательству, за нарушение правил военного учета и уклонение от призыва предусмотрены административная и уголовная ответственность. Так, в случае, если лицо успешно прошло медицинское освидетельствование и затем не явилось в военкомат во время мобилизации, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

OBOZREVATEL сообщал, может ли отец несовершеннолетних детей получить отсрочку при мобилизации в Украине. Так, в частности мужчина может получить статус "декрета" на основании рождения ребенка.

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