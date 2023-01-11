'Падают на головы россиян': в ВСУ рассказали о большой проблеме войск Путина с ракетами

Российские вооруженные силы все чаще стали прибегать к запуску ракет по территории Украины из акватории Каспийского и Азовского морей. Причина такой тенденции в том, что их ракеты систематически не долетают до целей, а падают сразу после пуска на головы самих россиян.

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Важно, что речь идет не только о крылатых ракетах Х-101 и Х-555, которые чаще всего запускаются с Каспийского направления. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Очевидно, что россияне пытаются избежать репутационных потерь и перед своим народом, и перед Западом. Ведь нельзя допустить, чтобы "самое дорогое" и "самое совершенное" оружие падало просто на головы своих же людей", – подчеркнул Игнат.

Спикер добавил, что враг так же поступает и с ракетами, которые запускаются с бомбардировщиков Ту-22М из акватории Азовского моря.

"Это своеобразный способ спрятать концы в воду. Упала так упала, у нас еще есть снаряды. Поэтому иногда бывает, что ракеты падают не просто в Каспийское море, а в жилые дома самих россиян", – заявил Юрий Игнат.

Как писал OBOZREVATEL, Россия продолжает использовать морское пространство для обстрелов Украины. РФ держит в Черном и Азовском морях по два военных корабля, но среди них не было ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море дежурят девять кораблей страны-агрессора (пять из них могут потенциально нести "Калибры").

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