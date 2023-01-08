В Черном море находятся два российских корабля, носителей "Калабров" нет – ВМС

Россия держит в Черном и Азовском морях по два военных корабля, но среди них (по состоянию на утро 8 января) не было ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море дежурят девять кораблей страны-агрессора (пять из них могут потенциально нести "Калибры").

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Такими данными около 10:00 воскресенья поделилась пресс-служба ВМС Украины в Telegram-канале. В отчете сказано, что в азовской акватории враг "продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля".

В Средиземном море пять из девяти военных кораблей РФ являются носителями "Калибров". Их общий залп составляет 72 ракеты.

За минувшие сутки (7 января) в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

– к Азовскому морю – 10 судов, из них пять двигалось из пролива Босфор;

– к Черному морю – 23 судна, из них восемь продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Военно-морских силах ВС Украины добавили, что агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что нынешний уровень истощения стратегических ракетных комплексов РФ может ограничивать частоту и масштабы массированных атак по Украине в будущем. Однако оккупанты смогут продолжать масштабную кампанию против украинской инфраструктуры в ближайшей перспективе, угрожая гражданскому населению страны.

– Командующий группировкой Сил обороны Киева Александр Павлюк заявил, что ни одна система противовоздушной или противоракетной обороны не способна обеспечить 100% защиты от вражеских ударов. Но украинская ПВО, уничтожая 70-90% целей, творит чудеса.

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