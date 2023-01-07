Украинская ПВО делает чудеса: в ВСУ сказали, можно ли полностью защититься от ракетных обстрелов РФ

Ни одна система противовоздушной или противоракетной обороны не способна обеспечить 100% защиты от вражеских ударов с воздуха. Украинские силы ПВО, уничтожая 70-90% целей, делают чудеса.

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Об этом заявил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в комментарии "Суспільному". Он объяснил: 100% гарантий не даст ни одно вооружение, хотя все зависит от массированности удара.

Важно помнить, что российские оккупанты постоянно меняют тактику обстрелов и используют большое количество ракет или дронов.

"Противник тоже готовится. Они меняют траектории, способы поражения. К нашему счастью, у них осталось не так много мощностей. Потому они просчитывают каждый полет ракеты", – сказал военный ВСУ.

Павлюк указал на потребность в более эффективных средствах ПВО и большем количестве зенитных ракет. Современная оборонительная военная техника, как отметил генерал-лейтенант, поступает, но не такими темпами и количествами, как хотелось бы.

"Если придут ЗРК Patriot, это будет мощная защита. Они поражают хоть какой тип ракет, даже баллистику. Но нам нужно еще больше ракет. Воздушных целей много. Без помощи нам будет тяжело", – сказал командующий группировкой Сил обороны Киева.

Ранее спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат сказал, что наша страна в ближайшие годы не сможет создать "купол" над всей территорией, чтобы надежно оградить города и села от угрозы с воздуха. Это невозможно ни физически, ни финансово.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что российские войска могут потратить 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их с такой же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь-2022.

– Журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны Shahed по Украине. Летом 2022 года оккупанты прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений.

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